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4 марта • обновлено в 02:07
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В Теннеси торнадо убил 25 человек: фото и видео бедствия

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По американскому штату Теннесси прошел мощный торнадо, который разрушил множество домов, повалил деревья и столбы, а также убил десятки человек.

Во вторник, 3 марта, ураган пересек столицу штата – Нэшвилл. От стихии погибли 25 человек, также разрушены сотни домов, передает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

"Это трагический день в нашем штате", – заявил губернатор штата Билл Ли.

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Президент США Дональд Трамп намерен посетить штат. На фоне стихийного бедствия суд разрешил продлить голосование на праймериз Демократов.

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Торнадо в Теннесси убил 25 человек

Как сообщал OBOZREVATEL в мае 2019 года по трем американским штатам – Оклахома, Огайо и Индиана – прошлись смертоносные торнадо, штормы и наводнения. В результате погибли семь человек, пострадали более 130.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
ураган
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