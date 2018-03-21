В Техасе случился шестой взрыв за месяц: что происходит

В ночь на среду, 21 марта, в американском Остине (Техас) произошел пятый взрыв за этот месяц.

Инцидент случился в квартале 9600 на Броди-лэйн на юге города. В результате, один человек был ранен, передает РИА Новости.

Медики отметили, что пострадавший — мужчина в возрасте от 30 до 40 лет. Он был госпитализирован. Его состояние оценивается как серьезное, однако угрозы жизни, предположительно, нет.

По сообщениям полиции, предмет в свертке был не бомбой, а скорее зажигательным устройством.

Стражи порядка заявили, что пока нет оснований полагать, что новый взрыв связан с предыдущими инцидентами.

"Given the fact that he's done so much in the last several days, every time that he's sent a bomb or planted a bomb, it provides more information," Texas attorney general Ken Paxton said about catching person responsible for Austin area bombings. https://t.co/04Yk6503cj pic.twitter.com/oR2GvmuZNg — CBS News (@CBSNews) 21 марта 2018 г.

Manny Gomez, Former FBI Special Agent on incendiary device found in Austin, Texas: “Could it be a copycat that doesn’t have the sophistication of our serial bomber…? Possibly.” #Hannity pic.twitter.com/yugWZiAFpb — Fox News (@FoxNews) 21 марта 2018 г.

Напомним, с начала марта в столице Техаса городе Остине произошло пять случаев взрывов бомб в посылках. Жертвами стали двое жителей города.

20 марта на складе компании FedEx в Техасе произошел взрыв на сортировочном конвейере на складе в городе Шерц. В результате один сотрудник FedEx получил ранения.

2 марта в результате взрыва подозрительной посылки погиб 39-летний мужчина.

12 марта погиб подросток, женщина получила серьезные ранения. Через несколько часов еще один взрыв ранил 75-летнюю женщину.

18 марта в результате взрыва пострадали два человека.

Как сообщал "Обозреватель", около полудня 20 марта в центре Кишинева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили ранения.