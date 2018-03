В Техасе случился шестой взрыв за месяц: что происходит

В ночь на среду, 21 марта, в американском Остине (Техас) произошел пятый взрыв за этот месяц.

Инцидент случился в квартале 9600 на Броди-лэйн на юге города. В результате, один человек был ранен, передает РИА Новости.

Медики отметили, что пострадавший — мужчина в возрасте от 30 до 40 лет. Он был госпитализирован. Его состояние оценивается как серьезное, однако угрозы жизни, предположительно, нет.

По сообщениям полиции, предмет в свертке был не бомбой, а скорее зажигательным устройством.

Стражи порядка заявили, что пока нет оснований полагать, что новый взрыв связан с предыдущими инцидентами.

"Given the fact that he's done so much in the last several days, every time that he's sent a bomb or planted a bomb, it provides more information," Texas attorney general Ken Paxton said about catching person responsible for Austin area bombings. https://t.co/04Yk6503cj pic.twitter.com/oR2GvmuZNg