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В Техасе случился шестой взрыв за месяц: что происходит

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В ночь на среду, 21 марта, в американском Остине (Техас) произошел пятый взрыв за этот месяц.

Инцидент случился в квартале 9600 на Броди-лэйн на юге города. В результате, один человек был ранен, передает РИА Новости.

Медики отметили, что пострадавший — мужчина в возрасте от 30 до 40 лет. Он был госпитализирован. Его состояние оценивается как серьезное, однако угрозы жизни, предположительно, нет.

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По сообщениям полиции, предмет в свертке был не бомбой, а скорее зажигательным устройством.

Стражи порядка заявили, что пока нет оснований полагать, что новый взрыв связан с предыдущими инцидентами.

Напомним, с начала марта в столице Техаса городе Остине произошло пять случаев взрывов бомб в посылках. Жертвами стали двое жителей города.

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20 марта на складе компании FedEx в Техасе произошел взрыв на сортировочном конвейере на складе в городе Шерц. В результате один сотрудник FedEx получил ранения.

2 марта в результате взрыва подозрительной посылки погиб 39-летний мужчина.

12 марта погиб подросток, женщина получила серьезные ранения. Через несколько часов еще один взрыв ранил 75-летнюю женщину.

18 марта в результате взрыва пострадали два человека.

Как сообщал "Обозреватель", около полудня 20 марта в центре Кишинева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Место
СШАОстин
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