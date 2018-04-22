В Таиланде НЛО свалилось прямо на трассу: реальное видео

В Таиланде на дорогу перед автомобилем свалился "неопознанный летающий объект.
В сети показали видео с регистратора. Инцидент произошел 18 апреля в провинции Патхумтхани.
По предварительным данным, никто не пострадал. Водителю удалось затормозить.
В Таиланде на трассу свалилось НЛО
Позже выяснилось, что это была крышка от взорвавшегося неподалеку резервуара с цементом.
Как сообщал "Обозреватель", в сентябре 2017 года на юго-восточном побережье Крыма множество людей наблюдали НЛО – светящийся объект неподвижно висел над морем в течение примерно получаса.