В Таиланде НЛО свалилось прямо на трассу: реальное видео

В Таиланде на дорогу перед автомобилем свалился "неопознанный летающий объект.

В сети показали видео с регистратора. Инцидент произошел 18 апреля в провинции Патхумтхани.

По предварительным данным, никто не пострадал. Водителю удалось затормозить.

Новости На картах Google обнаружили следы крушения НЛО

В Таиланде на трассу свалилось НЛО

Позже выяснилось, что это была крышка от взорвавшегося неподалеку резервуара с цементом.

Как сообщал "Обозреватель", в сентябре 2017 года на юго-восточном побережье Крыма множество людей наблюдали НЛО – светящийся объект неподвижно висел над морем в течение примерно получаса.