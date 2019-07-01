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В столице Афганистана прогремел мощный взрыв: более 30 жертв и 68 пострадавших

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В понедельник, 1 июля, в центре Кабула, столицы Афганистана прогремел мощный взрыв бомбы с грохотом окон и дымом.

Как сообщило агентство Синьхуа, в результате инцидента погибло 30 человек и около 70 ранены.

По информации The Washington Post, в это время улицы столицы были забиты утренними пассажирами. На место происшествия прибыли должностные лица, полиция и скорая помощь.

Сотрудник полиции Моххамад Карим рассказал, что у здания Министерства обороны взорвалась автомобильная бомба. После этого боевики нацелились на многоэтажку, расположенную на переполненном рынке, и начали обстрел министерства. Полиция и специальные силы безопасности Афганистана оцепили указанный район.

Главный представитель полиции Кабула Фирдуз Фарамаз подтвердил взрыв, но не смог назвать цель и тип взрывного устройства.

Ответственность за взрыв взяло на себя террористическая группировка Исламское государство.

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Взрыв в Кабуле

Взрыв в Кабуле

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