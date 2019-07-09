В сто тысяч раз выше нормы: в Норвежском море обнаружили утечку "советской" радиации

В Норвежском море обнаружили утечку радиации на месте гибели советской атомной подлодки K-278 "Комсомолец".

Как передает местный телеканал ТV2, исследователи судна "G.O. Sars" взяли пробы воды из вентиляционной трубы на вышедшей из строя подлодке.

Они установили, что уровень радиации в 100 тысяч раз превышает уровень радиации в чистой морской воде. При этом всего они взяли три пробы, в двух остальных показатель был в норме.

Все образцы еще пройдут дополнительную проверку. При этом утверждается, что утечка радиации не угрожает рыболовству в этом районе.

К-278 "Комсомолец" затонула 7 апреля 1989 года после пожара. На борту находились 69 человек, 42 из них погибли. Реактор подлодки заглушили, но в торпедных аппаратах остались противолодочные ракеты с ядерной боевой частью.

Slik ser den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" ut i dag – 30 år etter at den sank i Norskehavet. Forskerne fikk de første bildene av vraket sent søndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv — Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (@Straalevernet) 8 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российских территориальных водах в Баренцевом море во время пожара 1 июля погибли 14 моряков-подводников. Возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

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