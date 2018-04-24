В сталинских традициях: пропагандисты "переписали" историю войны на Донбассе

В России сняли очередной пропагандистский фильм о событиях на Донбассе в 2014 году "Русская весна. Начало", который не соответствует реальности.

"В РФ к четвёртой годовщине начала войны выпустили очередной пропагандистский фильм... Глянул ради интереса. Занятно наблюдать за тем, как у них там в очередной раз переписывается история прямо на глазах", - сообщает блогер Денис Казанский в своем канале Telegram.

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Он отметил, что о первых главарях террористической "ДНР", россиянах Игоре Гиркине и Александре Бородае, также как и о проекте Новороссии, в фильме не упоминается.

По словам Казанского, комментаторами в фильме выступают второстепенные персонажи. О ситуации в Славянске в 2014 году рассказал "народный мэр" Вячеслав Пономарев, ситуацию в Луганске комментируют Сергей Сивак ("Югослав") и Алексей Карякин.

"Все подчёркнуто говорят, что воевали не против Украины, а за федерализацию, что является откровенной ложью. Достаточно поднять любое видео 2014 года, на котором срывают и топчут украинские флаги", - отметил он.

Кроме того, о Донецке в фильме практически не упоминается. "Народного мэра" Павла Губарева ни разу не показали.

"Он теперь в РФ тоже в числе неправильных героев, которых нельзя упоминать. Видимо, потому что выступал за присоединение Донбасса к РФ и сильно топил за Новороссию. В Кремле теперь делают вид, что ничего Донбассу не обещали и стараются представить события 2014-го как сугубо внутренний украинский конфликт", - считает Казанский.

"Все в славных сталинских традициях, когда неудобные события и неугодные люди исчезали с фотографий и вычёркивались из газет, как будто их никогда не было. Со временем наверно вообще будут говорить что Бородая и Стрелкова придумали укроСМИ", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", в выпусках новостей российских телеканалов "Первый канал" и "Россия 1" вместо реальной ситуации в Сирии показали кадры из художественного фильма 2016 года.