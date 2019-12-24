В США произошел взрыв в отеле: 10 раненых. Фото ЧП

Во вторник, 24 декабря, в отеле гостиничной сети Marriott в штате Нью-Гэмпшир (США) произошел взрыв, повлекший за собой пожар.

В результате ЧП пострадали 10 человек. Об этом сообщает телеканал WCAX (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По предварительной информации, взрыв произошел в техническом помещении отеля Element Hotel в городе Лебанон. Были госпитализированы восемь постояльцев отеля и двое пожарных.

В США произошел взрыв в отеле WCAX

Отмечается, что ранения не угрожают жизни пострадавших. Также стало известно, что один из них получил повреждения, поскользнувшись на льду уже за пределами опасной зоны.

Кроме того, все 75 гостей были эвакуированы и размещены в других гостиницах.

Телеканал CBS Boston уточняет, что отель получил значительные повреждения и его временно закрыли. По данным полиции, взрыв не носил криминального характера.

В США произошел взрыв в отеле WCAX

В США произошел взрыв в отеле WCAX

В США произошел взрыв в отеле WCAX

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Колумбия (штат Мэриленд, США) произошел взрыв газа в одном из торговых центров.

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