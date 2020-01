В США масштабный пожар уничтожил десятки пришвартованных лодок: в огне погибли 8 человек

В Алабаме (США) в городе Скоттсборо загорелись лодки на причале озера Гантерсвилль. В пожаре погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом в понедельник, 27 января, сообщил CNN. Число жертв не окончательное, их подсчет не будет завершен, пока все лодки не будут подняты из воды и осмотрены (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Ранее агенство АР передавало, что еще семь человек госпитализированы. У некоторых были легкие травмы или небольшое переохлаждение от воды. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожар на озере Гантерсвилль Скрин видео CNN

Как сказал начальник пожарной охраны Скоттсборо Джин Некклаус, работы на месте ЧП могут длиться несколько дней. "Главная цель сейчас – убедиться, что все жертвы найдены", – заявил он.

Место ЧП CNN

Лодки были длиной от 20 до 40 футов, некоторые были приспособлены под жилье.

"Док рухнул, мы не можем добраться до всех лодок прямо сейчас. У нас есть список местных жителей, и мы пытаемся подтвердить местонахождение всех", – сказал первый заместитель Рокки Харнена из департамента шерифа округа Джексон.

Место ЧП Скрин видео CNN

Breaking. Deadly fire in Scottsboro at Lake Guntersville in Jackson Co. 35 boats destroyed

A lot are house boats

7 people sent to hospital - they jumped off boats and the dock

7 people unaccounted for

17* agencies involved. Photo courtesy of viewer. @WAAYTV pic.twitter.com/32ctyKonCS — Pat Simon WAAY 31 News (@PatSimonWAAY31) January 27, 2020

VIDEO. Deadly inferno engulfs 35 boats in Scottsboro and claims 8 lives. This video is from a @WAAYTV viewer Watch the latest at 4. Praying for this community and first responders. @JacksonCountyAl @ScottsboroFire pic.twitter.com/tXCs0OYOWa — Pat Simon WAAY 31 News (@PatSimonWAAY31) January 27, 2020

Here’s a closer look at the destroyed dock pic.twitter.com/ABXHCITFiX — Sierra Phillips (@sierraWAAY31) January 27, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Хьюстон (США) произошел взрыв на заводе, в результате которого погибли два человека.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся