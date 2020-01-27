Главная Новости
28 января • обновлено в 00:41
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В США масштабный пожар уничтожил десятки пришвартованных лодок: в огне погибли 8 человек

458
Читать материал на украинском

В Алабаме (США) в городе Скоттсборо загорелись лодки на причале озера Гантерсвилль. В пожаре погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом в понедельник, 27 января, сообщил CNN. Число жертв не окончательное, их подсчет не будет завершен, пока все лодки не будут подняты из воды и осмотрены (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Ранее агенство АР передавало, что еще семь человек госпитализированы. У некоторых были легкие травмы или небольшое переохлаждение от воды. Причина возгорания пока неизвестна.

Новости
В Австралии вспыхнул масштабный пожар возле аэропорта: фото и видео

Пожар на озере Гантерсвилль

Пожар на озере Гантерсвилль

Скрин видео CNN

Как сказал начальник пожарной охраны Скоттсборо Джин Некклаус, работы на месте ЧП могут длиться несколько дней. "Главная цель сейчас – убедиться, что все жертвы найдены", – заявил он.

Место ЧП

Место ЧП

CNN

Лодки были длиной от 20 до 40 футов, некоторые были приспособлены под жилье.

"Док рухнул, мы не можем добраться до всех лодок прямо сейчас. У нас есть список местных жителей, и мы пытаемся подтвердить местонахождение всех", – сказал первый заместитель Рокки Харнена из департамента шерифа округа Джексон.

Место ЧП

Место ЧП

Скрин видео CNN

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Хьюстон (США) произошел взрыв на заводе, в результате которого погибли два человека.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Богдана Васильченко
Место
США
Теги
видео фотографии смерть пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги