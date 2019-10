В США в клубе расстреляли людей: фото и видео преступления

В Нью-Йорке (США) в субботу, 12 октября, произошла стрельба, в ходе которой минимум четыре человека погибли, еще трое получили ранения.

Инцидент произошел в общественном клубе на Ютика-авеню в Бруклине около 7:00 по местному времени (14:00 по киевскому), передает CNN (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Предварительно, четверо человек были застрелены внутри помещения. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями, однако угрозы их жизни нет.

Один мужчина и одна женщина получили ранение в руку, еще один мужчина – в ногу. О стрелявшем и его мотивах пока не сообщается.

После случившегося полиция оцепила район, начато расследование по факту преступления.

#BreakingNews



4 dead and 3 wounded in today's #Brooklyn shooting; no arrests made, as per #NewYork City police pic.twitter.com/ACXCmdm2Cr