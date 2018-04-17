В США самолет взорвался в воздухе: подробности кровавого ЧП

В США в воздухе взорвался двигатель пассажирского самолета Boeing-737-700 авиакомпании Southwest Airlines, в результате чего погиб один пассажир, еще семеро пострадали.

По словам очевидцев, один человек получил травму головы и находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Fox News.

Самолет совершал полет из Нью-Йорка в Даллас. На его борту находились 148 человек, включая членов экипажа. По данным ТАСС, пострадали 10 человек.

ЧП с самолетом в США Мартин Мартинес

Администрация международного аэропорта Филадельфии сообщила, что после инцидента по распоряжению Федерального авиационного управления временно приостановлен вылет самолетов.

Один из пассажиров, Марти Мартинес, разместил на своей странице в Facebook фото и видео.

"Все волнуются, все плачут, это был самый страшный опыт", – рассказал он.

По словам другого пассажира, одного человека частично "вытащило" из самолета, однако его успели схватить и втянуть обратно.

"Пассажир, который сидел рядом с окном, находился в критическом состоянии. Он был покрыт кровью", - сообщил очевидец Мэтт Транчин.

Во время инцидента самолет поднялся на высоту около 32 500 футов, и спустился более чем на 3000 футов в минуту. Об этом сообщает NBC.

По мнению эксперта по авиации Артура Волька, скорость спуска указывает, что пилот контролировал этот самолет. Он получил повреждение одного двигателя, фюзеляжа и минимум одного окна.

Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля на севере Алжира вблизи аэропорта "Буфарик" потерпел крушение военный самолет. Погибли не менее 200 человек.

В сети появилась информация, что он был произведен в России.

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