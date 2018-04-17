Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

В США самолет взорвался в воздухе: подробности кровавого ЧП

8.2тЧитать новость на украинском

В США в воздухе взорвался двигатель пассажирского самолета Boeing-737-700 авиакомпании Southwest Airlines, в результате чего погиб один пассажир, еще семеро пострадали.

По словам очевидцев, один человек получил травму головы и находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Fox News.

Самолет совершал полет из Нью-Йорка в Даллас. На его борту находились 148 человек, включая членов экипажа. По данным ТАСС, пострадали 10 человек.

ЧП с самолетом в США

Мартин Мартинес

Новости
Пробило дно: русский самолет снова не удержал золотые слитки

Администрация международного аэропорта Филадельфии сообщила, что после инцидента по распоряжению Федерального авиационного управления временно приостановлен вылет самолетов.

Один из пассажиров, Марти Мартинес, разместил на своей странице в Facebook фото и видео.

"Все волнуются, все плачут, это был самый страшный опыт", – рассказал он.

По словам другого пассажира, одного человека частично "вытащило" из самолета, однако его успели схватить и втянуть обратно.

"Пассажир, который сидел рядом с окном, находился в критическом состоянии. Он был покрыт кровью", - сообщил очевидец Мэтт Транчин.

Во время инцидента самолет поднялся на высоту около 32 500 футов, и спустился более чем на 3000 футов в минуту. Об этом сообщает NBC.

По мнению эксперта по авиации Артура Волька, скорость спуска указывает, что пилот контролировал этот самолет. Он получил повреждение одного двигателя, фюзеляжа и минимум одного окна.

Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля на севере Алжира вблизи аэропорта "Буфарик" потерпел крушение военный самолет. Погибли не менее 200 человек.

В сети появилась информация, что он был произведен в России.

15 апреля в московском аэропорту приземлился самолет с поврежденным корпусом.

Место
США
Поделиться в Facebook

Наши блоги