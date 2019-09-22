В США решили засекретить разговор Трампа и Зеленского: что происходит

Стенограмма разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля, является конфиденциальной и не будет обнародована Белым домом.

Такое заявление в эфире ABC News 22 сентября сделал американский госсекретарь Майк Помпео, комментируя скандал вокруг якобы давления руководства Штатов на Киев.

Он подчеркнул, что телефонные беседы между мировыми лидерами секретные и их не опубликуют за исключением "экстремальных обстоятельств".

Помпео добавил, что действия соперника Трампа на будущих президентских выборах Джо Байдена должны быть расследованы на основании свидетельств о его "вмешательстве" для защиты своего сына от расследования в Украине.

"Вице-президент Байден вел себя ненадлежащим образом, если защищал своего сына и вмешивался в действия украинской власти коррупционным путем. Я думаю, что нам нужно докопаться до этого", – цитирует госсекретаря Reuters.

В то же время Помпео не утверждает, что действия оппонента Трампа были коррупционными.

Трамп и Зеленский Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал, что во время телефонного разговора президентов США и Украины Трамп крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена.

Трамп якобы пригрозил возможной блокировкой военной помощи в 250 миллионов долларов в случае, если Киев откажется расследовать деятельность Байдена в 2016 году в Украине.

Вскоре американский президент опроверг обвинения, подчеркнув, что в ходе разговора с Зеленским не сказал ничего недопустимого.

Ранее в США начали широкомасштабное расследование из-за возможного давления Трампа и его адвоката Руди Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!