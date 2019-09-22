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22 сентября • обновлено в 20:29
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В США решили засекретить разговор Трампа и Зеленского: что происходит

1.2т Читать материал на украинском

Стенограмма разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля, является конфиденциальной и не будет обнародована Белым домом.

Такое заявление в эфире ABC News 22 сентября сделал американский госсекретарь Майк Помпео, комментируя скандал вокруг якобы давления руководства Штатов на Киев.

Он подчеркнул, что телефонные беседы между мировыми лидерами секретные и их не опубликуют за исключением "экстремальных обстоятельств".

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Помпео добавил, что действия соперника Трампа на будущих президентских выборах Джо Байдена должны быть расследованы на основании свидетельств о его "вмешательстве" для защиты своего сына от расследования в Украине.

"Вице-президент Байден вел себя ненадлежащим образом, если защищал своего сына и вмешивался в действия украинской власти коррупционным путем. Я думаю, что нам нужно докопаться до этого", – цитирует госсекретаря Reuters.

В то же время Помпео не утверждает, что действия оппонента Трампа были коррупционными.

Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский

Коллаж

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Майк Помпео Джо Байден
Место
США
Теги
политика скандалы
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Трамп посараю
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
И партия его тоже
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