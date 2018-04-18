В США рассказали о неудачной атаке России на американских военных в Сирии

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл сообщил, что российские наемники в Сирии недавно предприняли атаку на американских военных.

Как передает "Медуза", в своем заявлении для слушаний об американской политике на Ближнем Востоке в комитете Палаты представителей Митчелл написал, что политика России в Сирии "повышает риск конфронтации с Западом".

"Недавняя неудавшаяся атака российских наемников на американские силы была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", — сообщил Митчелл.

Отмечается, что, вероятнее всего, он имел ввиду бой около Дейр-Эз-Зора, который произошел в ночь на 8 февраля. По данным СМИ, в тот день могли погибнуть несколько сотен наемников ЧВК "Вагнер".

Как писал "Обозреватель", ранее эксперт раскрыл цель США в Сирии.