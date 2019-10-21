В США произошла страшная трагедия с военными: есть жертвы

В Соединенных Штатах Америки во время учений погибли трое военнослужащих, еще один получил повреждение.

Как передает Associated Press, ЧП произошло в Форт Стюарт (штат Джорджия) в результате падения бронеавтомобиля Bradley в воду.

Трое бойцов скончались на месте, еще троих доставили в армейских госпиталь. Двух из них после медосмотра выписали, а последнего перевели в другую больницу. Но его травмы не несут угрозы жизни.

Военные США, иллюстрация eadaily.com

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Черное море вошел корабль США с военными катерами для Украины.

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