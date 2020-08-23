В США полицейские застрелили афроамериканца при задержании. Видео 18+

В США в городе Лафейетт полицейские застрелили темнокожего мужчину Трейфорда Пеллерина при задержании.

Об этом сообщило ABC. Инцидент произошел вечером в пятницу, 21 августа.

Офицеры последовали за 31-летним афроамериканцем, когда он выходил из круглосуточного магазина, где с ножом устроил беспорядок. Электрошокеры не смогли остановить его, и полицейские застрелили мужчину, когда он пытался войти в другой магазин, все еще с ножом.

Очевидец происшествия Рикаша Монтгомери, снявший на видео стрельбу, рассказал СМИ, что мужчина, держащий что-то похожее на нож, продолжал идти по шоссе, в то время как полицейские стреляли в него из электрошокеров. По словам Монтгомери, полицейские кричали ему, чтобы тот опустился на землю.

Он сказал, что офицеры открыли огонь, когда мужчина подошел к двери заправочной станции Shell.

Адвокат семьи погибшего Бен Крамп призвал к прозрачному расследованию "неосторожной стрельбы и трагического убийства человека".

Он потребовал немедленного увольнения сотрудников полиции.

"Трейфорд был окружен офицерами, по нему стреляли более десяти раз", – сообщил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, темнокожий американец Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после жестоких действий полиции во время задержания. Это событие вызвало бурную реакцию жителей Америки и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны.

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