В США открыли стрельбу по посетителям ТЦ: десятки раненых

В торговом центре Техаса (США) неизвестные открыли огонь по посетителям.

Как передает Іndependent, инцидент произошел в городе Эль-Пасо, пострадали минимум 18 человек.

При этом изначально полиция считала, что стрелявший был один, но вскоре появилась информация, что стрелков несколько. О состоянии здоровья пострадавших пока неизвестно.

По данным очевидца, он слышал около 10 выстрелов недалеко от магазина Walmart и торгового центра, в районе улиц Hawkins и Gateway East. Он заявил, что видел двух людей с оружием.

