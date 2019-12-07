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7 декабря • обновлено в 23:16
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"Возомнил себя монархом": в США выдали очередной документ об импичменте Трампа

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Юридический комитет Палаты представителей США в связи с возможным импичментом американского президента Дональда Трампа опубликовал обновленный отчет об этой процедуре.

Документ "Конституционные основания для импичмента президента" анализирует историю, цель и значение статьи об импичменте, что содержится в Конституции Соединенных Штатов, передает "Голос Америки".

Именно на этой основе контролируемая Демократической партией Палата представителей хочет объявить импичмент Трампу.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

ВВС

В тексте рассматриваются юридические вопросы, касающиеся процесса импичмента в целом, и опровергаются ложные утверждения о данной норме. При этом отчет не определяет конкретных обвинений против действующего американского главы.

"Худший кошмар отцов-основателей [США] – это то, с чем мы столкнулись в данный момент. Президент Трамп злоупотребил своей властью, предал нашу национальную безопасность, навредил нашим выборам в личных целях. Конституция предусматривает только одну меру для борьбы с такими действиями: импичмент.

Безопасность… нашего народа, нашей демократии и будущих поколений не будут гарантированы, если мы не решим эту проблему. Никто в Америке не находится выше закона, даже президент", – говорится в заявлении председателя комитета Джерри Надлера.

Авторы отчета назвали импичмент "окончательным конституционным ответом президенту, который по ошибке возомнил себя за монарха".

Отметим, впервые подобный отчет был выпущен в 1974 году во время расследования по импичменту президента Ричарда Никсона. В следующий раз обновленный отчет вышел в 1998 году, когда в Палате представителей велось расследование о возможном импичменте Билла Клинтона.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.

  • При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.

  • Сам Зеленский сказал, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

  • 15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.

  • Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Импичмент Трампа
Место
США
Тег
политика
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