"Возомнил себя монархом": в США выдали очередной документ об импичменте Трампа

Юридический комитет Палаты представителей США в связи с возможным импичментом американского президента Дональда Трампа опубликовал обновленный отчет об этой процедуре.

Документ "Конституционные основания для импичмента президента" анализирует историю, цель и значение статьи об импичменте, что содержится в Конституции Соединенных Штатов, передает "Голос Америки".

Именно на этой основе контролируемая Демократической партией Палата представителей хочет объявить импичмент Трампу.

Дональд Трамп ВВС

В тексте рассматриваются юридические вопросы, касающиеся процесса импичмента в целом, и опровергаются ложные утверждения о данной норме. При этом отчет не определяет конкретных обвинений против действующего американского главы.

"Худший кошмар отцов-основателей [США] – это то, с чем мы столкнулись в данный момент. Президент Трамп злоупотребил своей властью, предал нашу национальную безопасность, навредил нашим выборам в личных целях. Конституция предусматривает только одну меру для борьбы с такими действиями: импичмент.

Безопасность… нашего народа, нашей демократии и будущих поколений не будут гарантированы, если мы не решим эту проблему. Никто в Америке не находится выше закона, даже президент", – говорится в заявлении председателя комитета Джерри Надлера.

Авторы отчета назвали импичмент "окончательным конституционным ответом президенту, который по ошибке возомнил себя за монарха".

Отметим, впервые подобный отчет был выпущен в 1974 году во время расследования по импичменту президента Ричарда Никсона. В следующий раз обновленный отчет вышел в 1998 году, когда в Палате представителей велось расследование о возможном импичменте Билла Клинтона.

Как писал OBOZREVATEL:

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