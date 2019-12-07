"Возомнил себя монархом": в США выдали очередной документ об импичменте Трампа

Юридический комитет Палаты представителей США в связи с возможным импичментом американского президента Дональда Трампа опубликовал обновленный отчет об этой процедуре.
Документ "Конституционные основания для импичмента президента" анализирует историю, цель и значение статьи об импичменте, что содержится в Конституции Соединенных Штатов, передает "Голос Америки".
Именно на этой основе контролируемая Демократической партией Палата представителей хочет объявить импичмент Трампу.
Дональд Трамп
ВВС
В тексте рассматриваются юридические вопросы, касающиеся процесса импичмента в целом, и опровергаются ложные утверждения о данной норме. При этом отчет не определяет конкретных обвинений против действующего американского главы.
"Худший кошмар отцов-основателей [США] – это то, с чем мы столкнулись в данный момент. Президент Трамп злоупотребил своей властью, предал нашу национальную безопасность, навредил нашим выборам в личных целях. Конституция предусматривает только одну меру для борьбы с такими действиями: импичмент.
Безопасность… нашего народа, нашей демократии и будущих поколений не будут гарантированы, если мы не решим эту проблему. Никто в Америке не находится выше закона, даже президент", – говорится в заявлении председателя комитета Джерри Надлера.
Авторы отчета назвали импичмент "окончательным конституционным ответом президенту, который по ошибке возомнил себя за монарха".
Отметим, впервые подобный отчет был выпущен в 1974 году во время расследования по импичменту президента Ричарда Никсона. В следующий раз обновленный отчет вышел в 1998 году, когда в Палате представителей велось расследование о возможном импичменте Билла Клинтона.
Как писал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский сказал, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.