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13 февраля • обновлено в 22:25
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"Предали" восемь республиканцев: в США ограничили полномочия Трампа по Ирану

1.3т
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Сенат США в четверг, 13 февраля, проголосовал за резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа по военным действиям в Иране.

Документ, поданный сенатором-демократом Тимом Кейном из Вирджинии, был принят 55 голосами против 45, передает CNN.

При этом восемь сенаторов-республиканцев присоединились к демократам, выступив против Трампа.

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В резолюции, которая не имеет обязательной силы, говорится, что Трамп не может использовать американские войска в боевых действиях против Ирана, если Конгресс не объявил войну или не предоставил специальное разрешение для использования военной силы.

Она включает в себя положение о том, что ни одна часть резолюции "не должна толковаться как препятствующая тому, чтобы Соединенные Штаты защищались от атаки".

Сенат проголосовал за резолюцию против Дональда Трампа

Сенат проголосовал за резолюцию против Дональда Трампа

Трамп выступал против этого решения. "Для нашей страны очень важно, чтобы Сенат Соединенных Штатов не голосовал за резолюцию", – писал американский глава в Twitter. Белый дом выступил с вето против документа.

Президент подчеркивал, что инициаторы резолюции пытаются лишь смутить Республиканскую партию.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Конгрессе США выступили против желания президента Дональда Трампа применить дисциплинарное взыскание к бывшему эксперту по Украине в Белом доме, подполковнику Александру Виндману.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфликт США и Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
политика
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