В США назвали условия для выборов на Донбассе

Провести честные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса невозможно, пока там находятся российские войска.

Об этом сообщил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент, передает "Голос Америки". Дипломат отметил, что сперва нужно полностью прекратить огонь, вывести войска РФ, чтобы Украина установила контроль над своей границей.

Выборы в Украине

"Главным образом, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над международным рубежом. Я думаю, президент Владимир Зеленский и его команда четко определила свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, имеют ли желание Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны на территории этой страны",– подчеркнул Кент.

Заместитель помощника Госсекретаря указал, что Россия нарушает Минские соглашения, выполнение которых, является единственным путем прекращения войны.

"Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории... Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя", – резюмировал Кент.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак надеется, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут в октябре 2020 года, одновременно с выборами в других городах Украины.

Также глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что местные выборы в Украине пройдут в октябре 2020 года.

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