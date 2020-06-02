В США назвали причину смерти Джорджа Флойда, из-за которого вспыхнули протесты

Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины.

Об этом стало известно после повторного вскрытия, которое провели медицинские эксперты, привлеченные семьей погибшего, пишет The Guardian.

В отчете о вскрытии также указано, что Флойд умер на месте происшествия.

Скриншот из видео

Согласно результатам первого вскрытия, которое проводил центр судебно-медицинских экспертиз, Флойд не был задушен. Ранее сообщалось, что он умер из-за слабого здоровья и стресса от задержания.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в Вашингтоне, чтобы прекратить беспорядки из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими.

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