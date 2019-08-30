В США мужчина застрелил двух детей, забравшихся на его территорию

В штате Огайо, США, мужчина застрелил двух детей, которые, по его словам, "проникли" в его дом.

Как сообщает "DailyMail", подросткам, Девону Хендерсону и Хавьеру Харрисону, было по 17 лет (чтобы прослушать звонок стрелявшего в полицию, доскролльте до конца страницы).

После случившегося мужчина позвонил в полицию и сообщил, что застрелил двух мальчиков в своем "гараже". Остается неясным, пытались ли они проникнуть в собственность, или имели другой мотив.

Убитые Девон Хендерсон (слева) и Хавьер Харрисон (справа)

"Я застрелил двух парней. Я застрелил двух человек, которые пытались ограбить... сделать что-то в моем доме", - сказал он оператору 911.

При этом отец одного из подростков заверяет, что парни и раньше бывали в этом гараже и знали стрелявшего. Он также отметил, что, поскольку мальчики находились в "гараже", а не в доме, мужчине надо было сразу вызвать полицию, а не стрелять.

"Это в 10 футах от вашего дома, вы знаете, это означает, что если вы видите каких-то преступников там, в вашем гараже, первый инстинкт – вызвать полицию", – сказал он.

Место преступления DailyMail

Место преступления DailyMail

Место преступления DailyMail

По данным местных СМИ, друзья и семья мальчиков собрались на место преступления вечером 28 августа и плакали, ожидая подтверждения личности мальчиков.

Полиция не раскрывает подробностей расследования, но заверяет что стрелявший сотрудничает со следствием.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа в Киеве во время дорожного конфликта в Голосеевском районе города произошла стрельба.

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