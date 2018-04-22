В США в Нэшвилле (штат Теннесси) голый мужчина в куртке с винтовкой AR-15 расстрелял людей в кафе.

В результате погибли трое, еще четверо получили ранения, передает CNN.

Мужчина зашел в заведение с винтовкой и открыл огонь. Он был одет только в зеленую куртку - под верхней одеждой не было больше ничего.

В США голый мужчина расстрелял людей в кафе

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Оружие у стрелка отобрал один из посетителей. После этого злоумышленник сбежал.

Как сообщал "Обозреватель", в школе города Паркланд на юге Флориды 19-летний парень открыл огонь по ученикам, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.