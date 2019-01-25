В США арестовали экс-советника Трампа: что известно

Во Флориде (США) Федеральное бюро расследований задержало бывшего советника предвыборного штаба президента Дональда Трампа Роджера Стоуна.
Задержание связано с "российским расследованием", которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, передает Reuturs.
ФБР предъявило Стоуну семь уголовных обвинений: один случай воспрепятствованию правосудию, один случай давление на свидетелей с тем, чтобы они давали ложные показания, а также пять случаев лжи следственным органам.
Роджер Стоун
Санкцию на арест советника выдал суд в Вашингтоне в четверг, 24 января.
Отметим, то в мае 2016 года Стоун признал, что встречался с россиянином, который хотел продать компромат на Хиллари Клинтон.
66-летний Роджер Стоун - один из наиболее авторитетных политконсультантов Республиканской партии, он с 70-х годов работал а Ричардом Никсоном, Рональдом Рейганом, Бобом Доулом. Также он занимался политическим лоббизмом, в том числе вместе с Полом Манафортом, с кем в 1984 году основал компанию в Вашингтоне.
Роджер Стоун и Дональд Трамп
Vox
Роджер Стоун и Дональд Трамп
Stone Cold Truth
Как сообщал OBOZREVATEL, Мюллер, расследующий вмешательство России в президентские выборы в США, имеет ряд вопросов к украинским политикам, посещавшим инаугурацию президента Дональда Трампа.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!