В США арестовали экс-советника Трампа: что известно

Во Флориде (США) Федеральное бюро расследований задержало бывшего советника предвыборного штаба президента Дональда Трампа Роджера Стоуна.

Задержание связано с "российским расследованием", которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, передает Reuturs.

ФБР предъявило Стоуну семь уголовных обвинений: один случай воспрепятствованию правосудию, один случай давление на свидетелей с тем, чтобы они давали ложные показания, а также пять случаев лжи следственным органам.

Роджер Стоун

Санкцию на арест советника выдал суд в Вашингтоне в четверг, 24 января.

Отметим, то в мае 2016 года Стоун признал, что встречался с россиянином, который хотел продать компромат на Хиллари Клинтон.

66-летний Роджер Стоун - один из наиболее авторитетных политконсультантов Республиканской партии, он с 70-х годов работал а Ричардом Никсоном, Рональдом Рейганом, Бобом Доулом. Также он занимался политическим лоббизмом, в том числе вместе с Полом Манафортом, с кем в 1984 году основал компанию в Вашингтоне.

Роджер Стоун и Дональд Трамп Vox

Роджер Стоун и Дональд Трамп Stone Cold Truth

Как сообщал OBOZREVATEL, Мюллер, расследующий вмешательство России в президентские выборы в США, имеет ряд вопросов к украинским политикам, посещавшим инаугурацию президента Дональда Трампа.

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