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29 сентября • обновлено в 14:06
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В Словакии рухнул военный истребитель

2.6т Читать материал на украинском

В Словакии рухнул истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил. Борт разбился вблизи города Злате-Моравце на западе страны.

Как сообщают местные правоохранители, авария произошла в 22:30 28 сентября по киевскому времени.

Пилот успел катапультироваться. Он выжил, но его состояние не уточняется.

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МиГ-29

МиГ-29

"24"

Предварительной причиной крушения называется недостаток топлива. Точную причину аварии установит специальная комиссия экспертов.

Известно, что инцидент произошел во время тренировочного полета в паре с другим истребителем. Второй самолет успешно приземлился.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 новейший истребитель России начал разваливаться в полете.

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Место
Словакия
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
В НАТО заправляют только в один конец?
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Предварительной причиной крушения называется недостаток топлива... Денег нет на саляру), да и какого х... Они летают на этих истребителях, хде стандарты НАТО?!
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
"В Словакии рухнул военный истребитель". На счет "военного" - это очень важное уточнение... Ведь гражданские истребители рухаются гораздо реже военных))) Авторы заголовков на обозе - лучшие!
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