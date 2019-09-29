В Словакии рухнул военный истребитель

В Словакии рухнул истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил. Борт разбился вблизи города Злате-Моравце на западе страны.

Как сообщают местные правоохранители, авария произошла в 22:30 28 сентября по киевскому времени.

Пилот успел катапультироваться. Он выжил, но его состояние не уточняется.

МиГ-29 "24"

Предварительной причиной крушения называется недостаток топлива. Точную причину аварии установит специальная комиссия экспертов.

Известно, что инцидент произошел во время тренировочного полета в паре с другим истребителем. Второй самолет успешно приземлился.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 новейший истребитель России начал разваливаться в полете.

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