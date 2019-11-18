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19 ноября • обновлено в 00:49
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Забросали камнями и коктейлями "Молотова": в Сирии снова отомстили военным Путина. Видео

1.1т
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Курды в Сирии снова напали на совместный патруль России и Турции, забросав военных камнями и бутылками с зажигательной смесью, в результате чего загорелась бронемашина "Тайфун-К".

Подтверждающее видео опубликовали в Telegram-канале Directorate 4 (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел в районе н.п. Айн-Эль-Араб (Кобани) на севере страны. Мужчины поджидали патруль и начали акцию, как только российская бронемашина появилась на горизонте.

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Забросали камнями: в Сирии отомстили военным Путина

Забросали камнями: в Сирии отомстили военным Путина

Скриншот из видео

В России уже заговорили о провокации. СМИ написали, что это была якобы разработанная кем-то и проплаченная акция. В лучших традициях пропаганды под обвинение попали НАТО и США.

"Это легко могут быть французы или англичане. Им тоже выгодна напряженность в этом регионе", – выдал в комментарии "Московскому комсомольцу" военный эксперт Олег Желтоножко.

В Сирии забросали камнями военных Путина

В Сирии забросали камнями военных Путина

Скриншот из видео

В Сирии забросали камнями военных Путина

В Сирии забросали камнями военных Путина

Скриншот из видео

В Сирии отомстили военным Путина

В Сирии отомстили военным Путина

Скриншот из видео

В Сирии отомстили военным Путина

В Сирии отомстили военным Путина

Скриншот из видео

В Сирии подожгли машину военных РФ

В Сирии подожгли машину военных РФ

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в том же месте курдское население взбунтовалось против российско-турецкого патруля, забросав броневики камнями. Военным Путина кричали: "Наши дети умирают. Ты их пособник. Ты убийца, как они. Вы, фашисты, как они!"

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Тег
Новости России
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