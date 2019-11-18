Забросали камнями и коктейлями "Молотова": в Сирии снова отомстили военным Путина. Видео

Курды в Сирии снова напали на совместный патруль России и Турции, забросав военных камнями и бутылками с зажигательной смесью, в результате чего загорелась бронемашина "Тайфун-К".

Подтверждающее видео опубликовали в Telegram-канале Directorate 4 (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел в районе н.п. Айн-Эль-Араб (Кобани) на севере страны. Мужчины поджидали патруль и начали акцию, как только российская бронемашина появилась на горизонте.

Забросали камнями: в Сирии отомстили военным Путина Скриншот из видео

В России уже заговорили о провокации. СМИ написали, что это была якобы разработанная кем-то и проплаченная акция. В лучших традициях пропаганды под обвинение попали НАТО и США.

"Это легко могут быть французы или англичане. Им тоже выгодна напряженность в этом регионе", – выдал в комментарии "Московскому комсомольцу" военный эксперт Олег Желтоножко.

В Сирии забросали камнями военных Путина Скриншот из видео

В Сирии забросали камнями военных Путина Скриншот из видео

В Сирии отомстили военным Путина Скриншот из видео

В Сирии отомстили военным Путина Скриншот из видео

В Сирии подожгли машину военных РФ Скриншот из видео

PKK/YPG'li teröristler, bugün Ayn el Arap bölgesinde devriye görevi icra eden Türk-Rus devriyesine molotflarla saldırdı.



Rus askeri aracının molotof ve taşlarla saldırıya uğradığı o anlar böyle görüntülendi. pic.twitter.com/ydl966u9ny — EHA MEDYA (@eha_medya) November 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в том же месте курдское население взбунтовалось против российско-турецкого патруля, забросав броневики камнями. Военным Путина кричали: "Наши дети умирают. Ты их пособник. Ты убийца, как они. Вы, фашисты, как они!"

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