В Сирии ополченцы показали боеприпасы и другие "трофеи", которые были получены в результате ликвидации в городе Нейроб войск Башара Асада и российских наемников.
Соответствующие кадры показал во вторник, 25 февраля, канал Iba News Network (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
На записях видно, что противникам Асада удалось раздобыть огромное количество боевых снарядов и оружия. На ящиках с боеприпасами мелькали флаги России. В сети также подтвердили, что мины на видео – российского производства.
В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина
Скриншот из видео
В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина
Скриншот из видео
В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина
Скриншот из видео
В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина
Скриншот из видео
#ШАМ. В #Нейробе захвачено большое кол-во трофейных русских мин #сирия #идлиб #русские #асад #иран pic.twitter.com/OaLijb41RT— Kavkaz Center (@newkc14) February 25, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 47 российских наемников.
В сети показали, как прошла ликвидация войск Асада и наемников Путина. Их разгромили "Градами".
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