В Сирии ополченцы показали боеприпасы и другие "трофеи", которые были получены в результате ликвидации в городе Нейроб войск Башара Асада и российских наемников.

Соответствующие кадры показал во вторник, 25 февраля, канал Iba News Network (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На записях видно, что противникам Асада удалось раздобыть огромное количество боевых снарядов и оружия. На ящиках с боеприпасами мелькали флаги России. В сети также подтвердили, что мины на видео – российского производства.

В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина Скриншот из видео

В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина Скриншот из видео

В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина Скриншот из видео

В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 47 российских наемников.

В сети показали, как прошла ликвидация войск Асада и наемников Путина. Их разгромили "Градами".

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