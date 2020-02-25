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25 февраля • обновлено в 19:24
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В Сирии показали "трофеи" после ликвидации наемников Путина

11.2т
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В Сирии ополченцы показали боеприпасы и другие "трофеи", которые были получены в результате ликвидации в городе Нейроб войск Башара Асада и российских наемников.

Соответствующие кадры показал во вторник, 25 февраля, канал Iba News Network (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На записях видно, что противникам Асада удалось раздобыть огромное количество боевых снарядов и оружия. На ящиках с боеприпасами мелькали флаги России. В сети также подтвердили, что мины на видео – российского производства.

В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина

В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина

Скриншот из видео

В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина

В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина

Скриншот из видео

В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина

В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина

Скриншот из видео

В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина

В Сирии показали трофеи после ликвидации наемников Путина

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 47 российских наемников.

В сети показали, как прошла ликвидация войск Асада и наемников Путина. Их разгромили "Градами".

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Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Юг Руси
Юг Руси
Балбесы, "наёмники" Путина на самолётах летают, а не шарохаются по пустыням! )))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вчера ополченцы Донбасса тоже ''хвастались'' трофеями после ликвидации т е р р о р и с т о в украины)
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Добрыня .
Добрыня .
Захаров Дмитрий, Ты всё перепутал - ополченцы это те, кто помогает своей армии, а т е р р о р и с т ы чужой.
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Mega Death
Mega Death
Лучше бы они показали разбомбленные войска
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