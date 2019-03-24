В Сирии подорвался автомобиль с журналистами

В Сирии на фугасе подорвалась съемочная группа американской компании NBC News.

Трагедия произошла на востоке страны, но точно место пока не называется. Водитель автомобиля скончался на месте, передает NBC News.

Сотрудники и журналисты NBC, которые находились в салоне авто, остались живы.

"Мы все еще собираем информацию относительно сегодняшних событий. Мы на связи с семьей водителя, чтобы поддержать их, как только мы можем", — сказал глава NBC News Ноа Оппенгейм.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что его государство вместе с коалицией освободили территории Сирии и Ирака от террористов ИГИЛ.

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