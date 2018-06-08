Прибыл не вовремя: в Сингапуре задержали "Ким Чен Ына"

Сотрудники миграционной службы Сингапура задержали в аэропорту Чанги австралийского комика, который является двойником лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как рассказал сам Говард X, который отказывается называть свое настоящее имя, его задержали на два часа, а допрос длился около 30 минут, передает Reuters.

"Они спросили меня о моих политических взглядах, и был ли я связан с протестами в других странах. Мне сказали, что я прибыл "в очень напряженное время", – заявил он.

REUTERS/Edgar Su

По словам Говарда, ему сказали держаться подальше от острова Сентоса и отеля "Шангри-Ла", где должен состояться саммит США-КНДР.

Комик добавил, что не планировал никаких акций, но хотел бы показать политическую сатиру вместе с двойником президента США Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча президента Трампа и главы КНДР запланирована на 12 июня.

Сам глава Белого дома также заявлял, что готов пригласить Ким Чен Ына в США.