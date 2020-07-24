В Швейцарии создали джинсы, которые убивают COVID-19

В Швейцарии создали джинсы, которые защищают от COVID-19. HeiQ

Две известных компании, производящие одежду из денима, готовят к выпуску коллекцию инновационных джинсов, защищающих от коронавируса.

Об этом сообщило издание Dazed. В основе материала лежит специальная разработка швейцарской компании HeiQ.

Технология HeiQ Viroblock создает на джинсовой ткани самоочищающуюся и устойчивую к вирусам поверхность.

Специальную жидкость Viroblock добавляют к ткани в процессе стирки во время производственного процесса. Благодаря этому на материале образуется как бы невидимая пленка, которая убивает 99,9% вирусов COVID-19.

Хотя коронавирус может жить на тканях при комнатной температуре до двух дней, Viroblock уничтожает его в течение 30 минут. Антивирусный эффект джинсы сохраняют до 30 стирок.

Директор по маркетингу HeiQ Хой Кван Лам подчеркнул высокую функциональность антивирусной одежды.

"Мы понимаем, как важно во время пандемии иметь меньше одежды, но такой, которая более функциональна и более качественна. Если у вас есть одновременно охлаждающая, водоотталкивающая и противовирусная одежда, возможно, вы сможете купить одну куртку вместо пяти", – сказал Лам.

Линию антивирусной джинсовой одежды пообещали выпустить к 1 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период карантина из-за пандемии коронавируса следует уделять внимание обработке верхней одежды после возвращения с улицы домой.