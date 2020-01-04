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4 января • обновлено в 15:39
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В сеть слили секретный документ из "компромата" на Трампа: о чем речь

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Американское СМИ опубликовало один из важных и засекреченных документов из расследования спецпрокурора Боба Мюллера – интервью агентов ФБР с ключевыми сотрудниками Белого Дома. В них есть много информации о президенте США Дональде Трампе.

Документ предоставило издание Buzzfeed. Он был получен по решению суда в процессе иска, который комитет по делам юстиции Палаты представителей подал к Минюсту США в рамках закона о свободе информации.

Комитет потребовал неотредактированную копию отчета спецпрокурора Мюллера, показания большого жюри и резюме 33 показаний, полученных ФБР. Иск был подан в рамках процедуры импичмента Трампа.

В сеть слили секретный документ из "компромата" на Трампа

В сеть слили секретный документ из "компромата" на Трампа

Согласно с показаниями, тогдашний личный юрист лидера страны Майкл Коэн пытался организовать встречу кандидата в президенты Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Нью-Йорке в 2015 году, после Генассамблеи ООН. Коэн также рассказал, что в 2013 году Путин написал Трампу письмо в то время, когда в Москве проходил конкурс Мисс Вселенная, которым владеет президент США.

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Связанный с российским олигархом Арасом Агаларовым бизнесмен Ике Кавеладзе сообщил, что в июне 2016 года Агаларов попросил его приехать на встречу со штабом Трампа в Нью-Йорке, на которой присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и сын Трампа Дон-младший. Бизнесмену сказали, что будут обсуждать компромат на Хиллари Клинтон и "закон Магнитского". Организатором той встречи была российский юрист Наталья Весельницкая, которая обещала этот компромат и хотела добиться отмены "закона Магнитского".

Суд согласился с доводами конгрессменов и постановил, что Минюст и Белый Дом "открыто мешают" работе комитета по делам юстиции.

Часть засекреченного документа, в котором идет речь о Трампе

Часть засекреченного документа, в котором идет речь о Трампе

Buzzfeed

Часть засекреченного документа, в котором идет речь о Трампе

Часть засекреченного документа, в котором идет речь о Трампе

Buzzfeed

Часть засекреченного документа, в котором идет речь о Трампе

Часть засекреченного документа, в котором идет речь о Трампе

Buzzfeed

Часть засекреченного документа, в котором идет речь о Трампе

Часть засекреченного документа, в котором идет речь о Трампе

Buzzfeed

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Автор
Яра Дорош
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
ФБР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Херово будет Украине! Сейчас ХРВо, а будет ещё хуже!
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