В сеть слили секретный документ из "компромата" на Трампа: о чем речь

Американское СМИ опубликовало один из важных и засекреченных документов из расследования спецпрокурора Боба Мюллера – интервью агентов ФБР с ключевыми сотрудниками Белого Дома. В них есть много информации о президенте США Дональде Трампе.
Документ предоставило издание Buzzfeed. Он был получен по решению суда в процессе иска, который комитет по делам юстиции Палаты представителей подал к Минюсту США в рамках закона о свободе информации.
Комитет потребовал неотредактированную копию отчета спецпрокурора Мюллера, показания большого жюри и резюме 33 показаний, полученных ФБР. Иск был подан в рамках процедуры импичмента Трампа.
В сеть слили секретный документ из "компромата" на Трампа
Согласно с показаниями, тогдашний личный юрист лидера страны Майкл Коэн пытался организовать встречу кандидата в президенты Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Нью-Йорке в 2015 году, после Генассамблеи ООН. Коэн также рассказал, что в 2013 году Путин написал Трампу письмо в то время, когда в Москве проходил конкурс Мисс Вселенная, которым владеет президент США.
Связанный с российским олигархом Арасом Агаларовым бизнесмен Ике Кавеладзе сообщил, что в июне 2016 года Агаларов попросил его приехать на встречу со штабом Трампа в Нью-Йорке, на которой присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и сын Трампа Дон-младший. Бизнесмену сказали, что будут обсуждать компромат на Хиллари Клинтон и "закон Магнитского". Организатором той встречи была российский юрист Наталья Весельницкая, которая обещала этот компромат и хотела добиться отмены "закона Магнитского".
Суд согласился с доводами конгрессменов и постановил, что Минюст и Белый Дом "открыто мешают" работе комитета по делам юстиции.
Часть засекреченного документа, в котором идет речь о Трампе
Buzzfeed
Часть засекреченного документа, в котором идет речь о Трампе
Buzzfeed
Часть засекреченного документа, в котором идет речь о Трампе
Buzzfeed
Часть засекреченного документа, в котором идет речь о Трампе
Buzzfeed
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа. Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента.
Комитет по разведке Конгресса США обнародовал отчет по делу об импичменте президента Трампа, предъявив ему обвинения в злоупотреблении властью.
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