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13 января • обновлено в 17:42
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"Авантюра века": РПЦ задумала получить вселенскую власть за спиной у Константинополя

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Иерусалимский Патриарх Феофил вопреки воле Вселенского Патриархата решил созвать совещание предстоятелей поместных церквей в Иордании, в котором заинтересована в первую очередь Русская православная церковь.

Об том сообщается на сайт Информационного сопротивления. Примечательно, что от участия уже отказались Кипрский архиепископ Хризостом и Афинский Иероним.

"Предполагаем, что эта авантюра века все-таки состоится. Не трудно догадаться, что для самого Московского патриарха Кирилла это дело имеет очень большой вес. Эксперты неоднократно указывали: после получения автокефалии ПЦУ под самым Кириллом закачался патриарший трон", – заметил автор материала.

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В РПЦ задумали получить вселенскую власть

В РПЦ задумали получить вселенскую власть

Газета 2000

Отмечается, что в сети появились данные о том, что в Кремле хотят заменить Кирилла на более благоугодную кандидатуру. Поэтому этот будущий "собор" для Гундяева будет последним шансом удержать власть.

Названа также главная цель Москвы на этом "соборе": Кремль интересует далеко не единство Церкви и не мир в православии, а собственные интересы – первенство в православном мире.

Автор также напомнил, что подобный сценарий уже был реализован в прошлом: "собор" состоялся через 500 лет после провозглашения автокефалии РПЦ, а именно в 1948 году. Тогда при поддержке советской власти, в том числе лично диктатора Иосифа Сталина, в Москве хотели провести Вселенский собор "для решения вопроса о присвоения Московской Патриархии титула вселенской". Однако другие церкви сорвали попытки РПЦ.

"Сейчас церковная Москва, через 72 года после первой неудачной попытки, заручившись поддержкой нового диктатора и хозяина Кремля Путина, на эйфории от предстоящего празднования "75-летия великой победы", снова пытается провести Вселенский собор для той же цели. Ставки довольно высоки. Лично у патриарха Кирилла на кону поставлено все, включая его будущее. Однако не исключено, что и этот собор будет иметь такие же последствия, как и предыдущий. Хозяин Кремля разозлится и после этого уже не видать Кириллу куколя, а РПЦ государственной поддержки", – резюмировали в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее архиепископ Кипрский Хрисостом жестко осудил патриарха РПЦ Кирилла за религиозную войну против церквей, который признали автокефалию Православной церкви Украины.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Тег
РПЦ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"в сети появились данные о том, что в Кремле хотят заменить Кирилла на более благоугодную кандидатуру"... В сети! Это просто пипец. Жирный кусок, paгули жрут и похрюкивают
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Такое впечатление, шо "аффторка" сей бред даже не из пальца высосала... Кстати, в отличие от католичества, где существует жёсткое единоначалие, в православии Вселенский патриарх - всего лишь "первый среди равных".
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Северг Олег
Северг Олег
Даже сам дух статьи холопский.Выражает всю суть украинской генетики- рабы и слуги. У них просто на подкорочку записано что можно заменить патриарха или вообще кого угодно если не слушаться и вести себя так что твой хозяин тобой не доволен. Если пан серчает и тобой недоволен то тебя заменят. Или продадут другому пану. Украина это страна рабов. Просто генетических.
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Mega Death
Mega Death
Северг Олег, Они и не отрицают)) Сами утверждают . что 300 лет были в рабстве Московии))) За 300 лет рабство. не то что в крови, оно у них в душе)) И вся суть их государственности заключается лишь в том , чтоб найти нового хозяина.
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