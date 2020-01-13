"Авантюра века": РПЦ задумала получить вселенскую власть за спиной у Константинополя

Иерусалимский Патриарх Феофил вопреки воле Вселенского Патриархата решил созвать совещание предстоятелей поместных церквей в Иордании, в котором заинтересована в первую очередь Русская православная церковь.

Об том сообщается на сайт Информационного сопротивления. Примечательно, что от участия уже отказались Кипрский архиепископ Хризостом и Афинский Иероним.

"Предполагаем, что эта авантюра века все-таки состоится. Не трудно догадаться, что для самого Московского патриарха Кирилла это дело имеет очень большой вес. Эксперты неоднократно указывали: после получения автокефалии ПЦУ под самым Кириллом закачался патриарший трон", – заметил автор материала.

В РПЦ задумали получить вселенскую власть Газета 2000

Отмечается, что в сети появились данные о том, что в Кремле хотят заменить Кирилла на более благоугодную кандидатуру. Поэтому этот будущий "собор" для Гундяева будет последним шансом удержать власть.

Названа также главная цель Москвы на этом "соборе": Кремль интересует далеко не единство Церкви и не мир в православии, а собственные интересы – первенство в православном мире.

Автор также напомнил, что подобный сценарий уже был реализован в прошлом: "собор" состоялся через 500 лет после провозглашения автокефалии РПЦ, а именно в 1948 году. Тогда при поддержке советской власти, в том числе лично диктатора Иосифа Сталина, в Москве хотели провести Вселенский собор "для решения вопроса о присвоения Московской Патриархии титула вселенской". Однако другие церкви сорвали попытки РПЦ.

"Сейчас церковная Москва, через 72 года после первой неудачной попытки, заручившись поддержкой нового диктатора и хозяина Кремля Путина, на эйфории от предстоящего празднования "75-летия великой победы", снова пытается провести Вселенский собор для той же цели. Ставки довольно высоки. Лично у патриарха Кирилла на кону поставлено все, включая его будущее. Однако не исключено, что и этот собор будет иметь такие же последствия, как и предыдущий. Хозяин Кремля разозлится и после этого уже не видать Кириллу куколя, а РПЦ – государственной поддержки", – резюмировали в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее архиепископ Кипрский Хрисостом жестко осудил патриарха РПЦ Кирилла за религиозную войну против церквей, который признали автокефалию Православной церкви Украины.

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