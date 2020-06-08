В России женщины засунули ребенка в мусорный бак за едой: после видео разгорелся скандал

В Казани (Россия) на видео сняли маленькую девочку, которую посадили в мусорный бак. Оттуда она доставала отходы и передавала их двум женщинам.

Ребенка заметил прохожий в контейнере на проспекте Ибрагимова. Как написало издание "Подъем" на своей странице в Telegram, девочка доставала женщинам просроченные продукты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Журналистов в пресс-службе мэрии заверили, что полиция устанавливает личности людей, попавших на видео.

В России женщины засунули ребенка в мусорный бак за едой

"В настоящее время отдел полиции "Московский" занимается розыском личностей, указанных на ролике. После того, как они будут установлены, будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на контроль служб профилактики", – заявили там.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсетях появилось видео, как в России пожилая женщина с криками не пускала в подъезд дома местную жительницу из-за того, что та была без маски во время пандемии коронавируса.

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