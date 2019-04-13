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В России устроят новый суд над украинскими пленными моряками: чего ждать

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В Москве 17 апреля 2019 года состоятся судебные заседания касательно продления сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков, которых россияне захватили в ноябре 2018 года.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов, представляющих интересы военнопленных украинцев, Николай Полозов. "По предварительным данным, полученным от следствия, материалы в обоснование ходатайства поступят в Лефортовский районный суд Москвы 15 апреля, судебные заседания состоятся 17 апреля", – отметил адвокат.

В частности, по его информации, в 9:30 состоятся судебные заседания в отношении Андрея Драча, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко.

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"В 14:00 пройдут судебные заседания в отношении Богдана Небылицы, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Юрия Безъязычного. Пятая четверка: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук. Шестая четверка: Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Сергей Чулиба", – добавил Полозов.

В России устроят новый суд над украинскими пленными моряками: чего ждать

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Николай Полозов
Место
Россия
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