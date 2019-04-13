В России устроят новый суд над украинскими пленными моряками: чего ждать

В Москве 17 апреля 2019 года состоятся судебные заседания касательно продления сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков, которых россияне захватили в ноябре 2018 года.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов, представляющих интересы военнопленных украинцев, Николай Полозов. "По предварительным данным, полученным от следствия, материалы в обоснование ходатайства поступят в Лефортовский районный суд Москвы 15 апреля, судебные заседания состоятся 17 апреля", – отметил адвокат.

В частности, по его информации, в 9:30 состоятся судебные заседания в отношении Андрея Драча, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко.

Украинские пленные моряки, которых захватил Кремль

"В 14:00 пройдут судебные заседания в отношении Богдана Небылицы, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Юрия Безъязычного. Пятая четверка: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук. Шестая четверка: Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Сергей Чулиба", – добавил Полозов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!