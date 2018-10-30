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В России случилось серьезное ЧП с хваленым авианосцем: есть пострадавшие

4.4тЧитать материал на украинском

В России, на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

"При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Как следствие плавдок резко ушел под воду", — объяснил ситуацию РИА Новости источник.

При этом мурманское издание "СеверПост" утверждает, что в результате инцидента упали два башенных крана, один из них — на палубу авианосца.

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При затоплении дока в воде оказались четверо рабочих. Они получили переохлаждение, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

У одного из них также травма брюшной полости. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию городской больницы Мурманска. Двоих пострадавших после медицинского обследования отпустили домой.

Крейсер

Крейсер "Адмирал Кузнецов"

Иллюстрация

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ПД-50 — один из крупнейших плавучих доков в мире, построен в 1980 году в Швеции по заказу советского ВМФ. Его длина — 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тысяч тонн. Предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе "Адмирала Кузнецова" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России похвастались ядерным авианосцем "Шторм", но эксперты тут же разгромили его.

Место
Россия
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Да уж,ремонт авианосца это не хлев от свынячего навоза почистить и даже не пшековский толчек помыть
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Ха-ха-ха... Руки из ЖОПЫ + лишняя дырка в ГОЛОВЕ !
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Болтовский Андрей, Иди козленыш дырки конопать в трубах,да кабеля силовые ремонтируй,не вам рукожопым свиньям ебачи открывать,говно из шаровар на каждом шагу сыпется, в дермище по гланды,а высер рагульский обязательно зделать надо.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ну и ?? Поднимут через неделю))А Кузнецов стоит на рейде Вижу
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Andreevski Andrey, ОНАНИСТ пригожинский, когда нибудь закончишь ДРОЧИТЬ, но это будет уже другая история !
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