В России случилось серьезное ЧП с хваленым авианосцем: есть пострадавшие

В России, на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

"При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Как следствие плавдок резко ушел под воду", — объяснил ситуацию РИА Новости источник.

При этом мурманское издание "СеверПост" утверждает, что в результате инцидента упали два башенных крана, один из них — на палубу авианосца.

При затоплении дока в воде оказались четверо рабочих. Они получили переохлаждение, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

У одного из них также травма брюшной полости. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию городской больницы Мурманска. Двоих пострадавших после медицинского обследования отпустили домой.

Крейсер "Адмирал Кузнецов" Иллюстрация

ПД-50 — один из крупнейших плавучих доков в мире, построен в 1980 году в Швеции по заказу советского ВМФ. Его длина — 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тысяч тонн. Предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе "Адмирала Кузнецова" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России похвастались ядерным авианосцем "Шторм", но эксперты тут же разгромили его.