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В России сделали грандиозное признание о распродаже оккупированных земель

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Правительство первого президента России Борис Ельцин планировало продать Финляндии Карелию за 15 миллиардов долларов.

Об этом финской прессе заявил Андрей Фролов, который в 1990 -1991 годах был заместителем министра иностранных дел России (тогда - РСФСР), передает "КП".

"После событий августа 1991 года власть в стране фактически перешла под контроль команды Ельцина. Перед российским руководством остро стояла проблема пустой казны, поэтому возникла идея пополнить ее за счет распродажи территорий", - сказано в материале.

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Россияне оценили карельские земли в $15 млрд. Также рассматривалась продажа Курил японцам и Пыталовского района Псковской области - Латвии.

иллюстрация

иллюстрация

photogorky.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший советский разведчик предрек возвращение Крыма после падения режима Путина по сценарию СССР.

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Россия
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