В России открыли памятник Путину без Путина: в сети смеются

В российском селе Частоозерье Курганской области 29 мая открыли памятник "Служение Отечеству", посвященный президенту РФ Владимиру Путину.

Его создали в виде карты России, перед которой стоит трибуна с гербом и Конституцией. Над картой подняты три флага — РФ, СССР и Российской Империи. По данным Znak.com, до открытия там стояла 3,5-метровая скульптура Путина, но к церемонии ее увезли.

"3,5-метровый Путин работы известного в Курганской области скульптора Марии Красношеиной уже был изготовлен и некоторое время стоял на постаменте. Фигура простояла всего несколько дней. При этом находившаяся рядом охрана запрещала ее фотографировать. В воскресенье, за два дня до открытия монумента, скульптуру демонтировали и увезли в неизвестном направлении", – сказано в репортаже.

Отмечается, что теперь о Путине напоминает только билборд с портретом и цитатой: "Для меня Россия – вся моя жизнь".

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Ильтяков, который придумал установить скульптуру Путина объяснил, что не хочет "давать старт по всей стране вот этой цепной реакции". Однако, после объяснил исчезновение монумента тем, что "президент - скромный человек". Он также отметил, что статую спрятали "в укромном месте".

"Его убеждали отказаться от установки памятника. Он обещал, что фигуры самого Путина не будет, что останется только карта России и пюпитр", – рассказал источник из администрации президента.

По данным издания, на карте России не хватает Курильских островов и Калининградской области.

В сети открытие памятника Путину без его скульптуры вызвало волну насмешек.

"Памятник Путину в Курганской области до открытия (слева) и после открытия (справа). Сам бронзовый Путин по ходу куда-то пропал. И у курганцев в итоге получилась Россия без Путина", – сказано в сообщении МИД Роиссии в Twitter.

"Автор памятника - сепар. На карте нет стратегически важных регионов: Калининграда, Курил и архипелага Новая Земля. Это уголовка", – написали пользователи.

В сети также сравнили реалии с величанием Путина в России и любого представителя власти в Украине.

"Представляете такую хню в честь любого действующего представителя власти в Украине", – отметили в сети.

В комментарии также провели параллель между настоящим ростом Путина и размером монумента, который уехал до открытия.

"Забыла дописать, что рост этого карлика - 3,5 метра", – отметили в сети.

Касательно карты также не обошлось без шуток.

"Первое, что оторвут от этого памятника металлоломщики - будет Крым", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве установили "золотой" памятник Путину с балалайкой и медведем.