В России произошел жуткий пожар в ТРЦ: погибли дети

В российском Кемерово в воскресенье, 25 марта, вспыхнул ТЦ "Зимняя вишня". (Чтобы просмотреть видео и фото, доскрольте до конца страницы).

Уже известно, что при пожаре погибли четверо детей (всего, согласно данным СМИ, жертв шестеро). Их тела нашли в одном из залов кинотеатра, сообщает "Интерфакс".

Огонь охватил минимум три этажа из четырех. Эвакуированы 100 посетителей и работников. Среди них - девять пострадавших.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.

На ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники. Площадь - уже 500 квадратных метров. Огонь остановить не удается, - горит пластиковая обшивка детского развлекательного центра.

Люди от безысходности выпрыгивали из окон. Один мужчина разбился насмерть.

Прокуратура Кемеровской области проводит проверку по факту пожара. "По факту возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта организована проверка, на место выезжал прокурор Заволжского района города Кемерова Вячеслав Тиунов", - сказано в сообщении.

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Как сообщал "Обозреватель", в столице Азербайджана Баку в результате пожара ночью 2 марта в здании наркологического центра погибли 24 человека