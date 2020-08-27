В разведке США назвали дело о вмешательстве России в выборы фейком Обамы и Байдена

Обаму и Байдена обвинили в фальсификации дела о влиянии РФ на выборы.

Дело о сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем во время выборов президента США 2016 года было сфабриковано демократами и основывалась на фальшивых данных.

Такое заявление на Национальном съезде Республиканской партии сделал бывший и.о. директора национальной разведки Соединенных Штатов Ричард Гренелл, передает Fox News. "От того, что я увидел, мне просто стало плохо", – сказал Гренелл.

По его словам, администрация экс-президента США Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена тайно начала слежку за предвыборной кампанией Трампа.

Кроме того, демократы якобы "заставили замолчать многих смелых представителей спецслужб", которые выступали против, и засекретили все, что могло подорвать это дело.

"Они представили вместо фактов фальшивую информацию. Они соврали судьям. Затем они засекретили все, что могло подорвать это дело", – сказал Гренелл.

Отметим, Гренелл был назначен на пост и.о. главы национальной разведки в 2019 году и покинул должность в конце мая этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно соцопросам, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в шести ключевых штатах, но рейтинг действующего президента Дональда Трампа там растет из-за спада пандемии COVID-19.

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