В протестах в Грузии пропагандисты Кремля нашли "украинский след". Видео

В массовых протестах, которые произошли в Грузии, увидели "украинский след".

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила российская пропагандистка, глава телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Украинские флаги в толпе протестующих на грузинских беспорядках - безошибочный знак, что во всем виноваты русские", – написала она.

Скриншот

Скриншот

Канал RT особенно подчеркнул, что до того, как продюсеру российского пропагандистского канала Ruptly в спину попала резиновая пуля, в толпе выделялся украинский флаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента.

При этом один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия заявил, что протесты в Тбилиси продолжатся, однако будут проходить мирно.

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