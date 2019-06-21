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В протестах в Грузии пропагандисты Кремля нашли "украинский след". Видео

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В массовых протестах, которые произошли в Грузии, увидели "украинский след".

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила российская пропагандистка, глава телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Украинские флаги в толпе протестующих на грузинских беспорядках - безошибочный знак, что во всем виноваты русские", – написала она.

В протестах в Грузии пропагандисты Кремля нашли "украинский след". Видео

Скриншот

В протестах в Грузии пропагандисты Кремля нашли "украинский след". Видео

Скриншот

Канал RT особенно подчеркнул, что до того, как продюсеру российского пропагандистского канала Ruptly в спину попала резиновая пуля, в толпе выделялся украинский флаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента.

При этом один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия заявил, что протесты в Тбилиси продолжатся, однако будут проходить мирно.

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Читайте все новости по теме "Протесты в Грузии" на OBOZREVATEL.

Тема
Протесты в Грузии
Персона
Маргарита Симоньян
Место
ГрузияТбилиси
Теги
Россияпропагандаукраинский флаг
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Колісник Сергій
Колісник Сергій
То Зорян тримав український флаг , а Шкіряк валив з пістолета по продюсеру российского пропагандистского канала Ruptly резиновими кулями ... так розповість ватникам Скабеєва та Симонян
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леня зе
леня зе
и американский то же
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