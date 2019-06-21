В протестах в Грузии пропагандисты Кремля нашли "украинский след". Видео

В массовых протестах, которые произошли в Грузии, увидели "украинский след".
Об этом в своем Телеграм-канале сообщила российская пропагандистка, глава телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Украинские флаги в толпе протестующих на грузинских беспорядках - безошибочный знак, что во всем виноваты русские", – написала она.
Скриншот
Скриншот
Канал RT особенно подчеркнул, что до того, как продюсеру российского пропагандистского канала Ruptly в спину попала резиновая пуля, в толпе выделялся украинский флаг.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.
Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента.
При этом один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия заявил, что протесты в Тбилиси продолжатся, однако будут проходить мирно.
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