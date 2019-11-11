В предстоящих выборах в Британии нашли "российский след": в чем суть

В Великобритании разгорается политический скандал вокруг доклада о возможном вмешательстве России в британскую политику. Правительство премьер-министра Бориса Джонсона обвиняют в намеренной задержке выхода документа накануне досрочных парламентских выборов.

В нем, в частности, идет речь о девяти российских бизнесменах, которые якобы спонсировали Консервативную партию страны. Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в документе рассматриваются действия РФ — от традиционного шпионажа до подрывной деятельности, к тому же не только в Британии.

Владимир Путин и Борис Джонсон Коллаж

Как пишет издание, наибольший интерес вызывают выводы, связанные именно с предполагаемым вмешательством в британскую политику. К примеру, приводится ситуация в США, когда расследование спецпрокурора Мюллера выявило широкомасштабные действия России в процессе подготовки к выборам, в частности, через соцсети и посредством организации утечки документов.

"В докладе могут быть доказательства подобного масштаба кибероперации против Британии, но члены правительства заявили, что никаких фактов, доказывающих успешное российское вмешательство в британские выборы вообще и референдум по Brexit в частности, не обнаружено", — отмечается в статье.

Со своей стороны бывший заместитель советника премьер-министра по национальной безопасности Падди Макгиннесс выразил убеждение, что не все уязвимости были устранены, следовательно возможность вмешательства России или другого государства сохраняется.

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Также издание предполагает, что парламентский доклад, скорее всего, коснется широкого спектра вопросов о российском влиянии на политику и общественную жизнь Британии.

В документе собрана информация от независимых экспертов и британских спецслужб: МИ-5, МИ-6 и Центра правительственной связи. И предполагается, что они раскритиковали открытость страны к действиям РФ.

"Особенно они возмущены тем, как российские деньги якобы скомпрометировали финансовую систему Лондона, а затем просочились и в политику", — пишет Sunday Times.

При этом называет девять доноров Консервативной партии, которые якобы могут быть упомянуты в засекреченном приложении к документу.

Также отмечается, что доклад может касаться личных отношений политиков с россиянами. В доказательство приводится тот факт, что еще будучи министром иностранных дел Борис Джонсон посетил вечеринку на итальянской вилле владельца британской газеты Evening Standard Евгения Лебедева.

"Выступавшие перед парламентским комитетом эксперты заявляли, что правительство Британии отчасти само виновато в российском вмешательстве, так как оно не сделало ничего, чтобы его предотвратить. Британия, утверждали эксперты, имеет уникальную возможность противостоять России именно благодаря объему ее денег в Лондоне и важности британской столицы для российских элит. Однако выбор был сделан в пользу защиты финансовых потоков", — продолжает приводить примеры Sunday Times.

Владимир Путин и Борис Джонсон Коллаж

Как отмечается, если комитет по разведке и безопасности британского парламента и сосредоточится на материалах, предоставленных спецслужбами, то маловероятно, что в них раскроют имена конкретных людей. Ведь если таковые и есть, то они, скорее всего, будут засекречены.

Издание сообщает, что доклад уже прошел формальную проверку на предмет гостайны, и у правительства якобы не возникло никаких возражений против его публикации.

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"Таким образом, решение остается лишь за офисом премьер-министра. На Даунинг-стрит настаивают, что нормальный процесс работы над докладом предполагает его выход после выборов. Однако критики считают, что правительство хочет скрыть до выборов компрометирующие данные — возможно, речь идет о финансировании Консервативной партии", — говорится в статье.

В заключении же отмечается, что британский премьер Борис Джонсон совершил ошибку, отложив выход документа. Этим он только породил пересуды о его содержании, которые будут преследовать консерваторов до конца предвыборной кампании.

Как сообщал OBOZREVATEL, оппозиция может запустить процедуру импичмента в отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Подобная возможность обсуждалась на встрече оппозиционных политиков 26 сентября, а формальным поводом для этого назывался вынесенный 24 сентября вердикт Верховного суда. Он признал незаконной приостановку Джонсоном работы парламента на пять недель. Ранее критики премьера заявляли, что при помощи пророгации парламента он хотел отстранить депутатов от определения хода Brexit.

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