В Польше пик эпидемии коронавируса COVID-19 ожидается в мае-июне.

Об этом в понедельник, 6 апреля, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает Укринформ.

По его словам, Польша находится еще "в начале борьбы с коронавирусом" и страна испытывает недостаток средств медицинской защиты и гигиены, активно работая над решением проблемы.

Моравецкий оценил ситуацию с COVID-19 в Польше

По словам премьера, в Польше ежедневно проводится 6-7 тысяч тестов на COVID-19. Всего состоянием на 6 апреля в стране обнаружено более 4,4 тысячи случаев заболевания и более 100 летальных исходов.

Также Польша, как и Украина, отправила группу медиков в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом и получения опыта.

Коронавирус в Польше. Статистика

Коронавирус в Польше. Статистика

Коронавирус в Польше. Статистика

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине начнется ориентировочно с 14-15 апреля.

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