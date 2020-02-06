В Польше на ходу загорелся автобус с украинцами

В Польше на ходу загорелся автобус с пассажирами, которые ехали из Украины.

Как сообщает Interia, авария произошла вечером, 5 февраля, в Лодзинском воеводстве.

Представитель Главного управления национальных дорог и автомагистралей Яцек Плисецкий сообщил, что возгорание случилось около 18:00 на автомагистрали А1 в окрестностях города Лодзь.

Известно, что в автобусе из Украины ехали восемь человек. Все были эвакуированы еще до приезда пожарных. На момент прибытия пяти пожарно-спасательных команд автобус уже весь был в огне. В результате ЧП автобус полностью сгорел.

Предварительно установлено, что возгорание произошло в задней части автобуса. На момент тушения огня дорога в направлении города Гданьск была полностью перекрыта.

В Польше загорелся автобус из Украины Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в ДТП перевернулся пассажирский автобус, в котором ехали украинцы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!