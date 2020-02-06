Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:35
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Польше на ходу загорелся автобус с украинцами

2.6т
Читать материал на украинском

В Польше на ходу загорелся автобус с пассажирами, которые ехали из Украины.

Как сообщает Interia, авария произошла вечером, 5 февраля, в Лодзинском воеводстве.

Представитель Главного управления национальных дорог и автомагистралей Яцек Плисецкий сообщил, что возгорание случилось около 18:00 на автомагистрали А1 в окрестностях города Лодзь.

Новости
Слетел с дороги и перевернулся: автобус из Днепра попал в ДТП по дороге в Польшу

Известно, что в автобусе из Украины ехали восемь человек. Все были эвакуированы еще до приезда пожарных. На момент прибытия пяти пожарно-спасательных команд автобус уже весь был в огне. В результате ЧП автобус полностью сгорел.

Предварительно установлено, что возгорание произошло в задней части автобуса. На момент тушения огня дорога в направлении города Гданьск была полностью перекрыта.

В Польше загорелся автобус из Украины

В Польше загорелся автобус из Украины

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в ДТП перевернулся пассажирский автобус, в котором ехали украинцы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Польша
Теги
автобус пожар
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
12
Смешно
2
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Наверное всю дорогу орали СУГС!Пердаки и заискрили)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Поляки хотели жареной свининки с горошком
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги