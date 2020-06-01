В Перу произошло два мощных землетрясения

В южной части Перу 31 мая зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 6 и 4,5 балла.

О жертвах и разрушениях в результате происшествия пока ничего не сообщается, передает Геологическая служба США.

Первое землетрясение произошло в 32 км от перуанского города Лампа. Очаг толчков залегал на глубине 153 км.

Перу произошло два мощных землетрясения

Как писал OBOZREVATEL ранее, на востоке Турции произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксированы в районе Пюлюмур провинции Тунджели.

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