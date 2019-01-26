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В Перу пассажирский автобус рухнул в реку: фото и видео жуткого ДТП

1.5тЧитать материал на украинском

В Перу в реку Хуаллага рухнул пассажирский автобус. Авария унесла жизни 10 человек.

Всего в транспортном средстве находилось 50 пассажиров. Автобус направлялся из столицы Лимы в Тарапото. Почти 30 человек были госпитализированы, среди которых несовершеннолетние, передает Andina. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

При этом трое пассажиров считаются пропавшими без вести.

В Перу пассажирский автобус рухнул в реку: фото и видео жуткого ДТП

Andina

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Инцидент произошел во время подъема: автобус перевернулся и скатился в реку.

На месте происшествия работают спасатели и военнослужащие, которые оказывают помощь пострадавшим в аварии.

В Перу пассажирский автобус рухнул в реку: фото и видео жуткого ДТП
В Перу пассажирский автобус рухнул в реку: фото и видео жуткого ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 25 января, в бразильском районе Брумадинью, штат Минас-Жерайс, произошло масштабное обрушение плотины. Точное количество жертв пока неизвестно, около 200 человек считаются пропавшими без вести.

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Место
Перу
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