В Перу пассажирский автобус рухнул в реку: фото и видео жуткого ДТП

В Перу в реку Хуаллага рухнул пассажирский автобус. Авария унесла жизни 10 человек.

Всего в транспортном средстве находилось 50 пассажиров. Автобус направлялся из столицы Лимы в Тарапото. Почти 30 человек были госпитализированы, среди которых несовершеннолетние, передает Andina. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

При этом трое пассажиров считаются пропавшими без вести.

Andina

Инцидент произошел во время подъема: автобус перевернулся и скатился в реку.

На месте происшествия работают спасатели и военнослужащие, которые оказывают помощь пострадавшим в аварии.

🚨| Un bus con decenas de pasajeros cae al río Huallaga en Huánuco.



Autoridades locales trabajan para rescatar a pasajeros y hacer balance del accidente. Vehículo cubría la ruta Lima - Yurimaguas. Accidente habría ocurrido por la invasión del carril de un tráiler. (RPP) pic.twitter.com/ZBjPGdHFeM — Capital (@Capital967) 25 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 25 января, в бразильском районе Брумадинью, штат Минас-Жерайс, произошло масштабное обрушение плотины. Точное количество жертв пока неизвестно, около 200 человек считаются пропавшими без вести.

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