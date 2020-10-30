В Париже мужчина с ножами напал на полицейских, выкрикивая "Аллах акбар!"

В Париже мужчина с двумя кухонными ножами попытался напасть на полицейских, но был нейтрализован.

Об этом сообщило Actu17. Инцидент произошел в 15-ом округе столицы Франции.

Жительница улицы Беатрикс Дюссан позвонила в полицию около 15:00 и сообщила, что увидела двух подозрительных мужчин, вооруженных ножами, во дворе своего дома.

Когда приехали полицейские, один из мужчин бросился на них с криком "Аллах Акбар". Он был вооружен двумя кухонными ножами, но его быстро нейтрализовали с помощью электрического импульсного пистолета и травматического оружия.

Правоохранители задержали 40-летнего нападавшего и его 60-летнего отца, который был рядом с ним.

Преступник уже известен полиции. Согласно данным источника в полиции, он страдает шизофренией.

Как сообщал OBOZREVATEL, во французском городе Ницца 29 октября мужчина с ножом убил трех человек.Две жертвы погибли просто внутри церкви Нотр-Дам. Известно, что одна из женщин была обезглавлена, а 70-летний мужчина получил смертельное ранение в шею.

Кроме того, попытка нападения исламиста на полицейских была совершена и в Авиньоне, злоумышленника застрелили.

В Джидде (Саудовская Аравия) злоумышленник был арестован после того, как набросился с ножом на охранника консульства Франции.