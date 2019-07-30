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В Пакистане военный самолет врезался в жилые дома: погибли и ранены десятки людей. Фото и видео авиакатастрофы

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Военный самолет во время тренировочного полета врезался в жилые дома недалеко от пакистанского города Равалпинди.

Жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере 17 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Как заявили военные, в результате авиакатастрофы погибли пятеро военнослужащих, в том числе двое армейских пилотов, и не менее 12 гражданских лиц.

В Пакистане самолет врезался в дома: погибли и ранены десятки людей

China Xinhua News

В Пакистане самолет врезался в дома: погибли и ранены десятки людей

China Xinhua News

В Пакистане самолет врезался в дома: погибли и ранены десятки людей

China Xinhua News

По данным официального представителя государственной службы по чрезвычайным ситуациям Фарука Батта, еще 15 человек получили ранения.

"Большинство пострадавших получили ожоги, среди погибших есть дети", - заявил Батт.

Спасательная операция на месте крушения продолжается. Не исключено, что число жертв вырастет, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

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В Пакистане самолет врезался в дома: погибли и ранены десятки людей

The New Indian Express

В Пакистане самолет врезался в дома: погибли и ранены десятки людей

Twitter Talha Tariq

Самолет армейской авиации выполнял обычный учебный полет, когда упал в деревне Мора Калу на окраине Равалпинди.

Местное телевидение и свидетели показали пожар, вспыхнувший в жилом районе после крушения самолета. Причина инцидента выясняется.

В Пакистане самолет врезался в дома: погибли и ранены десятки людей

Twitter FatiMa Butt

В Пакистане самолет врезался в дома: погибли и ранены десятки людей

Twitter FatiMa Butt

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля в Подмосковье разбился самолет.

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Место
Пакистан
Теги
разбился самолет самолет
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CARGO 100
CARGO 100
А что за "самолёт"? Где пилоты проходили обучение?
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