В Пакистане военный самолет врезался в жилые дома: погибли и ранены десятки людей. Фото и видео авиакатастрофы

Военный самолет во время тренировочного полета врезался в жилые дома недалеко от пакистанского города Равалпинди.

Жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере 17 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Как заявили военные, в результате авиакатастрофы погибли пятеро военнослужащих, в том числе двое армейских пилотов, и не менее 12 гражданских лиц.

По данным официального представителя государственной службы по чрезвычайным ситуациям Фарука Батта, еще 15 человек получили ранения.

"Большинство пострадавших получили ожоги, среди погибших есть дети", - заявил Батт.

Спасательная операция на месте крушения продолжается. Не исключено, что число жертв вырастет, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Самолет армейской авиации выполнял обычный учебный полет, когда упал в деревне Мора Калу на окраине Равалпинди.

Местное телевидение и свидетели показали пожар, вспыхнувший в жилом районе после крушения самолета. Причина инцидента выясняется.

The plane was flying very low and ultimately crashed. I request you to please pray for these people & keep them in your prayers. (AMEEN) #planecrash #Rawalpindi #BahriaTown #Pakistan

Video from @razi_haider pic.twitter.com/N6kZt5oeW4