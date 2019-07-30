В Пакистане военный самолет врезался в жилые дома: погибли и ранены десятки людей. Фото и видео авиакатастрофы

Военный самолет во время тренировочного полета врезался в жилые дома недалеко от пакистанского города Равалпинди.

Жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере 17 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Как заявили военные, в результате авиакатастрофы погибли пятеро военнослужащих, в том числе двое армейских пилотов, и не менее 12 гражданских лиц.

China Xinhua News

China Xinhua News

China Xinhua News

По данным официального представителя государственной службы по чрезвычайным ситуациям Фарука Батта, еще 15 человек получили ранения.

"Большинство пострадавших получили ожоги, среди погибших есть дети", - заявил Батт.

Спасательная операция на месте крушения продолжается. Не исключено, что число жертв вырастет, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

The New Indian Express

Twitter Talha Tariq

Самолет армейской авиации выполнял обычный учебный полет, когда упал в деревне Мора Калу на окраине Равалпинди.

Местное телевидение и свидетели показали пожар, вспыхнувший в жилом районе после крушения самолета. Причина инцидента выясняется.

Twitter FatiMa Butt

Twitter FatiMa Butt

The plane was flying very low and ultimately crashed. I request you to please pray for these people & keep them in your prayers. (AMEEN) #planecrash #Rawalpindi #BahriaTown #Pakistan

Video from @razi_haider pic.twitter.com/N6kZt5oeW4 — Abdul Raheem (@iamabdulraheem1) July 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля в Подмосковье разбился самолет.

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