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7 мая • обновлено в 18:21
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В ООН предупредили о скорой второй волне пандемии в Европе: когда ждать

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В ООН считают, что вторая волна пандемии COVID-19 может ударить по Европе и США уже через несколько месяцев.

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Как сообщает USA Today, заместитель генсекретаря ООН Марк Лоукок обратился к богатым странам с призывом помочь бедным. Иначе распространение COVID-19 в странах с неразвитой экономикой может спровоцировать вторую волну пандемии.

"Мы можем избежать ситуации, когда годовалая проблема может растянуться на 10 лет со всеми последствиями: нестабильностью, миграцией, созданием благоприятных условий для террористов и так далее", – заявил он.

Марк Лоукок

Марк Лоукок

Также по словам Лоукока, в бедных странах пандемия достигнет своего пика через 3-6 месяцев и тогда эти страны потребуют помощи в огромных объемах, поэтому решать этот вопрос нужно уже сейчас.

"Если не действовать сейчас, мы должны быть готовы к усилению конфликтов, голода и смертности. Многие страны, в которых мы работаем, могут стать чем-то вроде резервуаров вируса, если не будут приняты весомые усилия по сдерживанию COVID-19", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили о возможности второй вспышки COVID-19, которая может быть намного опаснее первой.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Теги
ООН вирус
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