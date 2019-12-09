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9 декабря • обновлено в 10:26
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В Новой Зеландии разбушевался вулкан: есть пострадавшие. Видео извержения

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На вулканическом острове Уайт-Айленд, который находится примерно в 50 км от побережья на севере Новой Зеландии, 9 декабря (примерно 01:11 по Гринвичу) произошло извержение вулкана Вакаари. В этот момент вблизи бушующей стихии находились туристы.

Спасатели провели эвакуацию, однако отмечается, что есть пострадавшие. Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардер на срочной пресс-конференции сообщила, что власти пока не владеют данными о возможной гибели людей, поиски которых все еще продолжаются. По ее словам, около ста человек были на острове или рядом с ним в момент извержения, некоторые пропали без вести.

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Извержение вулкана в Новой Зеландии

Извержение вулкана в Новой Зеландии

Скриншот с видео

Позже полиция страны опубликовала официальное заявление, сообщив, что, несмотря на первоначальные данные, есть предположения, якобы возле вулкана могло быть менее 50 человек.

Большинство из них доставили на берег, однако поиски некоторых еще продолжаются. По данным врачей, примерно 20 эвакуированным туристам была оказана медицинская помощь, в то же время о характере их травм не уточняюеться.

Извержение вулкана в Новой Зеландии

Извержение вулкана в Новой Зеландии

Скриншот с видео

Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями вместе с учеными пытаются оценить степень возможной опасности.

Отмечается, что вулкан Вакаари на острове Уайт-Айленд (Белый остров) является одним из самых активных в Новой Зеландии. В этот раз он выбросил столб пепла высотой более 3,6 км.

Извержение вулкана в Новой Зеландии

Извержение вулкана в Новой Зеландии

Скриншот с видео

Туристы приезжают к этой живописной местности на экскурсионных судах. Некоторым из них и удалось снять драматические кадры извержения вулкана на видео. Они опубликовали их в соцсетях.

Карта

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, вулкан Килауэа на Гавайях, который был активным в течение 30 лет и лишь недавно успокоился, может взорваться.

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Автор
Марта Рок
Место
Новая Зеландия
Теги
вулкан видео
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