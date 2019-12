В Новой Зеландии разбушевался вулкан: есть пострадавшие. Видео извержения

На вулканическом острове Уайт-Айленд, который находится примерно в 50 км от побережья на севере Новой Зеландии, 9 декабря (примерно 01:11 по Гринвичу) произошло извержение вулкана Вакаари. В этот момент вблизи бушующей стихии находились туристы.

Спасатели провели эвакуацию, однако отмечается, что есть пострадавшие. Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардер на срочной пресс-конференции сообщила, что власти пока не владеют данными о возможной гибели людей, поиски которых все еще продолжаются. По ее словам, около ста человек были на острове или рядом с ним в момент извержения, некоторые пропали без вести.

Позже полиция страны опубликовала официальное заявление, сообщив, что, несмотря на первоначальные данные, есть предположения, якобы возле вулкана могло быть менее 50 человек.

Большинство из них доставили на берег, однако поиски некоторых еще продолжаются. По данным врачей, примерно 20 эвакуированным туристам была оказана медицинская помощь, в то же время о характере их травм не уточняюеться.

Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями вместе с учеными пытаются оценить степень возможной опасности.

Отмечается, что вулкан Вакаари на острове Уайт-Айленд (Белый остров) является одним из самых активных в Новой Зеландии. В этот раз он выбросил столб пепла высотой более 3,6 км.

Туристы приезжают к этой живописной местности на экскурсионных судах. Некоторым из них и удалось снять драматические кадры извержения вулкана на видео. Они опубликовали их в соцсетях.

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk