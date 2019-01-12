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В Нигерии рванул бензовоз: в мощном взрыве погибли десятки человек. Фото и видео трагедии

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В результате взрыва бензовоза на шоссе Калабар-Одукпани в штате Кросс-Ривер южной части Нигерии погибли около 18 человек, более 20 получили ранения.

Как передает New China, это произошло в пятницу, 11 января, однако подтвержденная информация появилась только день спустя.

Известно, что инцидент произошел после того, как машина с цистерной перевернулась при резком повороте. Предполагается, что водитель транспортного средства потерял над ним контроль. Тогда местные жители бросились к месту происшествия, чтобы собрать разлившееся топливо.

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В Нигерии рванул бензовоз: в мощном взрыве погибли десятки человек. Фото и видео трагедии

twitter.com/AJENews

Некоторые из них использовали для этого металлические предметы, что, вероятно, и вызвало искру.

В Нигерии рванул бензовоз: в мощном взрыве погибли десятки человек. Фото и видео трагедии

twitter.com/DailyPostNGR

Командир сектора Федерального корпуса безопасности дорожного движения в штате Чидибере Нквонта подтвердил смертельный инцидент.

"Мы подозревали, что это произошло из-за нарушения скорости водителем. Он был легко ранен, когда мои люди посетили место происшествия", — сказал он.

В Нигерии рванул бензовоз: в мощном взрыве погибли десятки человек. Фото и видео трагедии

twitter.com/XHNews

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"К сожалению, ночью некоторые люди пошли туда и начали черпать топливо, и произошел взрыв, который привел к массовым жертвам", — добавил он.

Пострадавшие, которые получили травмы третьей степени тяжести, проходят лечение в учебной больнице Университета Калабара.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве посреди дороги взорвался автомобиль. Чрезвычайное происшествие случилось возле моста Патона.

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Нигерия
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взрывсмертьфотографиивидео
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