В мире уже начали встречать Новый 2020-й год: куда пришел первым

В мире уже начали встречать Новый 2020-й год. Так, первым он наступил в Республике Кирибати.

Это тихоокеанское государство расположено в Микронезии и Полинезии. Там раньше всего на планете наступает новый календарный день.

Затем Новый год продолжит шагать по планете и доберется до Новой Зеландии. В это же время его встретят полярники на станциях Южного полюса в Антарктиде.

Новый 2020-й год Иллюстрация

Затем 2020-й начнуть встречать в России. Там наступление Нового года первыми отпразднуют на Дальнем Востоке жители Анадыря и Камчатки.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал подборку лучших поздравлений в стихах и прозе с наступающим Новым годом.

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