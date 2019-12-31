В мире уже начали встречать Новый 2020-й год: куда пришел первым

В мире уже начали встречать Новый 2020-й год. Так, первым он наступил в Республике Кирибати.
Это тихоокеанское государство расположено в Микронезии и Полинезии. Там раньше всего на планете наступает новый календарный день.
Затем Новый год продолжит шагать по планете и доберется до Новой Зеландии. В это же время его встретят полярники на станциях Южного полюса в Антарктиде.
Новый 2020-й год
Иллюстрация
Затем 2020-й начнуть встречать в России. Там наступление Нового года первыми отпразднуют на Дальнем Востоке жители Анадыря и Камчатки.
Ранее OBOZREVATEL опубликовал подборку лучших поздравлений в стихах и прозе с наступающим Новым годом.
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