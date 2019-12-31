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31 декабря • обновлено в 12:54
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В мире уже начали встречать Новый 2020-й год: куда пришел первым

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В мире уже начали встречать Новый 2020-й год. Так, первым он наступил в Республике Кирибати.

Это тихоокеанское государство расположено в Микронезии и Полинезии. Там раньше всего на планете наступает новый календарный день.

Затем Новый год продолжит шагать по планете и доберется до Новой Зеландии. В это же время его встретят полярники на станциях Южного полюса в Антарктиде.

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Новый 2020-й год

Новый 2020-й год

Иллюстрация

Затем 2020-й начнуть встречать в России. Там наступление Нового года первыми отпразднуют на Дальнем Востоке жители Анадыря и Камчатки.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал подборку лучших поздравлений в стихах и прозе с наступающим Новым годом.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тег
Новый Год-2020
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