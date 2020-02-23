В Мексике загадочно пропали три подростка: всю полицию подняли на ноги

В городе Тлахомулько в мексиканском штате Халиско пропали три несовершеннолетние девушки – россиянка и две мексиканки. Их ищут уже шестой день.

Подростки пропали в период с 17 по 19 февраля, сообщает "РИА Новости". Сотрудники правоохранительных органов считают, что пропавшим может угрожать серьёзная опасность. В штате Халиско объявлен "жёлтый" уровень тревоги.

Сначала стало известно об исчезновении 15-летней россиянки Лилианы. Ее отец рассказал, что в день перед исчезновением она была дома вместе со своими братьями, а затем вышла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Её телефон отключён, на связь она не выходила.

15-летняя Лилиана пропала в Мексике

По данным прокуратуры, в последний раз 15-летнюю Лилиану видели в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига, расположенном рядом с Гвадалахарой.

Ситуация с поисками девочки почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро взял под свой личный контроль. В настоящее время консулу с родственниками девочки по телефону пообщаться не удаётся, предполагается, что это может быть связано с действиями полиции по розыску пропавших.

Прокуратура штата никаких официальных комментариев по данному делу не даёт. Поиски детей продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция Киева объявила в розыск несовершеннолетнего парня Александра Скубу, который ушел из дома еще 4 февраля. Позднее подросток был найден – выяснилось, что он решил жить отдельно от родителей и арендовал квартиру.

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